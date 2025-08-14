Американец умер от царапины на ноге

People: в США яхтсмен поцарапал ногу о прицеп и умер от плотоядной бактерии

В США пожилой мужчина поцарапался о прицеп и прихватил плотоядную бактерию. Обработка раны не помогла, он скоропостижно скончался, сообщил журнал People .

Бэзил Кеннеди из Миссисипи всерьез занимался яхтингом и носил звание коммодора Ассоциации яхтинга Персидского залива. Однажды он поцарапал ногу о припаркованный возле дома лодочный прицеп, обработал рану перекисью водорода, перевязал и забыл. Через три дня поднялась температура, началась рвота и появились первые симптомы септического шока.

Врачи нашли в организме яхтсмена плотоядную бактерию Vibrio vulnificus, которая размножается в соленой воде. Они провели две операции, пытаясь удалить поврежденные вибриозом ткани. Лечение не помогло, 21 июля Кеннеди скончался в возрасте 77 лет.

«Необходимо просвещение и понимание того, есть ли у вас порез, могли ли вы потенциально подвергнуться воздействию, есть ли риск, как с этим справиться и что делать», — сказала его дочь Кей Кеннеди Регимбал.

В Великобритании женщина подхватила пожирающую плоть бактерию, порезавшись о банку из-под консервированного краба. У нее развился некротизирующий фасциит и отказали почки.