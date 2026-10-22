Профессор МГУ Аграновский призвал россиян не бояться экзотических вирусов

Россиянам не стоит тревожиться из-за сообщений о завозных инфекциях и пытаться превентивно защищаться от них. Об этом ОСН заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

По словам ученого, после COVID-19 в стране не зарегистрировали ни одной болезни с высокой патогенностью и потенциалом быстрого распространения. Вирусолог отметил, что новости о редких для России инфекциях вроде оспы обезьян или вируса Коксаки обычно сходят с повестки за три-четыре дня, однако СМИ часто публикуют информацию до завершения проверок специалистами, отметил «ФедералПресс».

Аграновский подчеркнул, что при возникновении реальной эпидемиологической угрозы государство официально предупредит население и примет защитные меры, включая карантин.