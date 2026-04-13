Мурашко сообщил о снижении смертности в ДТП в России

Мурашко заявил, что ежегодно на дорогах погибают почти 14 тысяч человек

Почти 14 тысяч человек ежегодно гибнут в дорожно-транспортных происшествиях в России, однако этот показатель постепенно снижается. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на XVIII съезде Российского Красного Креста, написал ТАСС .

«Сегодня мы в год на наших дорогах теряем почти 14 000 жизней. И динамика сегодня положительная по снижению количества погибших на дорогах отмечается», — сказал он.

Министр отметил, что Красный Крест также активно занимается развитием донорства, борьбой с ВИЧ-инфекцией и обучением навыкам первой медпомощи.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2025 году более 56 тысяч человек прошли обучение уходу за близкими в учебных центрах РКК. Участники получают практические навыки, а сама организация сегодня представлена в 85 регионах страны.

Голикова также отметила высокий уровень безвозмездного донорства: около 99% донаций крови в России совершают добровольно. Кроме того, ежегодно помощь от организации получают более двух миллионов человек по стране.