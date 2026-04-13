Голикова заявила, что ежегодно помощь от РКК получают два миллиона человек

Различные виды помощи Российского Красного Креста ежегодно охватывают более двух миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на XVIII съезде организации, написал ТАСС .

«Сейчас ежегодно различные виды помощи получают свыше двух миллионов человек», — сообщила она.

По словам Голиковой, Красный Крест продолжает расширять поддержку граждан, в том числе обучая уходу за близкими. Только в 2025 году такие курсы прошли свыше 56 тысяч россиян.

Вице-премьер отметила, что участники программ получают не просто теорию, а реальные практические навыки, которые помогают им ухаживать за родственниками дома. Она подчеркнула, что благодаря этому тысячи семей чувствуют себя увереннее и могут самостоятельно организовать необходимую помощь своим близким.

Ранее мобильные пункты помощи развернули специалисты Российского Красного Креста в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана, пострадавшего после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.