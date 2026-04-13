Голикова: свыше 56 тысяч человек освоили правила ухода за близкими в центрах РКК

Свыше 56 тысяч человек в России прошли обучение уходу за близкими в центрах Российского Красного Креста в 2025 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на XVIII съезде организации, написал ТАСС .

Участники программ получили практические навыки, которые помогают организовать уход за родственниками в домашних условиях. При этом сеть Красного Креста сегодня охватывает 85 регионов страны.

Голикова также отметила высокий уровень добровольного донорства в России. По ее данным, около 99% донаций крови совершают на безвозмездной основе. Вице-премьер подчеркнула, что Российский Красный Крест остается важным партнером государства в развитии донорства крови и костного мозга.

Ежегодно помощь организации получают более двух миллионов человек.