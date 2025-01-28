Яровая предложила провести новую проверку после вспышки гепатита на Камчатке

Онкологический диспансер на Камчатке после вспышки заражений гепатитом среди пациентов потребовал дополнительной проверки. С таким обращением к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом сообщила пресс-служба фракции «Единая Россия» .

Яровая подключилась к решению вопроса еще 13 декабря, когда получила обращение жительницы Камчатки о возможном инфицировании гепатитом С в краевом учреждении. Она связалась с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко, чтобы организовать эпидемиологическое расследование и оказать помощи тем, кто наблюдался в диспансере.

На Камчатку уже прибыли для проверки инфекционисты и эпидемиологи Минздрава, которые проверили состояние пациентов, заразившихся гепатитом, и подобрали для них терапию для лечения.

Кроме того, работу продолжили эксперты федерального управления Роспотребнадзора. Они установили, что очаг распространения вирусов гепатита B и C находился на территории больницы.

«По данному факту должны быть сделаны самые серьезные выводы и, безусловно, реализованы системные меры по обеспечению безопасности и качества медицинской помощи со стороны регионального здравоохранения», — заявила Яровая.

Она добавила, что по ее инициативе Минздрав направил на Камчатку инфекциониста для проведения дополнительной проверки и экспертиз.

Общее число подтвержденных случаев заражения гепатитом B и C среди пациентов онкологического диспансера выросло до 36 человек. Все они проходили процедуру компьютерной томографии с контрастированием, при которой использовали многодозные флаконы. Другими словами, медперсонал вводил раствор в кровеносную систему пациентов из одной тары.

Региональный СК возбудил уголовное дело о преступной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью. На фоне скандала власти региона уволили министра здравоохранения Александра Гашкова.