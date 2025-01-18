Уголовное дело завели на Камчатке после массового заражения гепатитом

Следственный комитет России по Камчатскому краю завел уголовное дело после сообщений о заражении людей вирусным инфекционным заболеванием — гепатитом С и B. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому возбудил дело по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
В ведомстве отметили, что не менее девяти граждан в 2024 году заразились антропонозным вирусным заболеванием в результате допущенных нарушений во время оказания медицинской помощи.
Telegram-канал Baza ранее со ссылкой на судебные материалы сообщил, что при прохождении компьютерной томографии с контрастированием гепатитом В и С на Камчатке заразились 49 пациентов онкодиспансера. Предварительно, они пострадали из-за неправильного использования многодозных флаконов с физраствором.
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