Министра здравоохранения Камчатки сняли с должности после скандала с гепатитом

Министра здравоохранения Камчатского края Александра Гашкова освободили от должности на фоне скандала в краевом онкологическом диспансере. Там почти 40 человек заразились вирусами гепатита В и С. Об отстранении Гашкова в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
Глава региона написал, что в ходе совещания по вопросам здравоохранения он принял решение отправить Гашкова в отставку.
Вспышка гепатита в регионе произошла в 2024 году. В ходе расследования специалисты установили, что пострадавшие могли заразиться из-за неправильного применения многодозных флаконов с физраствором.
Позже следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому возбудил уголовное дело по факту преступной халатности работников онкологического диспансера.
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