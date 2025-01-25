Министра здравоохранения Камчатки сняли с должности после скандала с гепатитом

Гашкова сняли с должности главы минздрава Камчатки из-за скандала с гепатитом

Министра здравоохранения Камчатского края Александра Гашкова освободили от должности на фоне скандала в краевом онкологическом диспансере. Там почти 40 человек заразились вирусами гепатита В и С. Об отстранении Гашкова в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Глава региона написал, что в ходе совещания по вопросам здравоохранения он принял решение отправить Гашкова в отставку.

Вспышка гепатита в регионе произошла в 2024 году. В ходе расследования специалисты установили, что пострадавшие могли заразиться из-за неправильного применения многодозных флаконов с физраствором.

Позже следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому возбудил уголовное дело по факту преступной халатности работников онкологического диспансера.