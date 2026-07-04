Любителям мороженого назвали самые безобидные для здоровья сорта

Вопреки наличию кальция мороженое нельзя считать полезным для здоровья, так как оно содержит много жира и сахара. Самым безобидным для организма являются классические виды без добавок. Об этом эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская сообщила «Газете.ru» .

«Основа такого мороженого — молоко или сливки, а значит, белок, кальций и молочные жиры. Кроме того, молочные продукты богаты триптофаном — аминокислотой, которая участвует в синтезе серотонина и мелатонина», — сказала она.

Островская развеяла миф о том, что фруктовый лед полезнее мороженого. В нем действительно нет жира, но слишком много сахара. Доктор посоветовала выбирать десерт с коротким списком ингредиентов, без заменителей молочного жира, сиропов и ароматизаторов.

Ранее Роскачество рассказало о составе хорошего мороженого. В десерте, сделанном по ГОСТ, содержатся не только сливки и сахар.