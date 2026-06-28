Россиянам перечислили признаки качественного мороженого

Роскачество: в составе мороженого должны быть сливочное масло и сухое молоко

Изготовленное по ГОСТ мороженое в обязательном порядке содержит молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскачестве.

Несоблюдение температурного режима считается одной из главных проблем на пути продукта от завода до магазина.

Также покупателю важно знать про такой показатель как массовая доля сухих веществ. Если их недостаточно, то продукт получится водянистым. При избытке качество тоже страдает — чаще всего в таком десерте много стабилизаторов или других добавок.

Если сухой обезжиренный молочный остаток подобран оптимально, то мороженое получается нежным, кремовым. При заниженном показателе в десерте появляются кристаллы льда.

«Обратите внимание на жирность — она определяет вид мороженого: молочное — до 7,5%, сливочное — 8,0–11,5%, пломбир — 12,0–20,0%», — отметили в организации.

Ранее в программе SHOT ПРОВЕРКИ рассказали о нарушениях в технологии производства мороженого.