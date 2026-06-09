Врач Тарасова подчеркнула, что мороженое не стоит рассматривать как источник полезных веществ
Летом мороженое становится особенно популярным. Но полезно ли оно для здоровья? Доцент кафедры госпитальной терапии медицинского института РУДН Ольга Тарасова рассказала RT о калорийности мороженого, его влиянии на организм и правилах употребления.
По словам эксперта, в 100 граммах мороженого содержится от 70 до 300 килокалорий. Самые легкие варианты — фруктовый лед, а самые калорийные — пломбир с глазурью. Мороженое без добавок менее калорийное, чем с орехами, шоколадом или карамелью.
Тарасова подчеркнула, что мороженое не стоит рассматривать как источник полезных веществ. Чтобы получить из него необходимые витамины и микроэлементы, придется съесть слишком много, что превысит дневную норму калорий, сахара и жиров.
Врач также объяснила, что мороженое может вызывать головную боль из-за реакции организма на резкое охлаждение. Нервный узел реагирует на холодовое раздражение верхнего неба, что приводит к внезапному притоку крови и болевым ощущениям. Однако если есть мороженое медленно, организм постепенно адаптируется к холоду.
Оптимальная порция мороженого — около 80–100 граммов. Лучше употреблять его в первой половине дня и выждать минимум 1–1,5 часа после основного приема пищи.