Кардиолог назвал простой способ снизить давление

Снизить артериальное давление без таблеток и уколов поможет физическая активность. Например, регулярная умеренная ходьба. Нюансы грамотной техники врач-кардиолог Соломон У. Бьенсток описал изданию Health .

По словам специалиста, малоподвижным людям пользу приносит любая прогулка. Однако максимальный эффект для здоровья даст активная ходьба по 20-40 минут со скоростью около пяти километров в час.

«Лучше ходить чаще, чем на большие расстояния, но изредка», — сказал Бьенсток.

Кардиолог сослался на исследование, участники которого ходили по 150 минут в неделю. Одни распределили это время на четыре дня, другие — на два. У первой группы давление снизилось более заметно.

Бьенсток добавил, что устойчивого результата обычно удалось добиться примерно через три месяца регулярных тренировок.

Ранее ученые напомнили, что физическая активность способна не только улучшить общее состояние организма, но и поддержать функции мозга.