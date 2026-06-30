Врач Брусянская назвала движение лучшим «активатором» для мозга

Новое исследование показало, что состояние мозга может зависеть от обмена веществ, который можно улучшить с помощью повседневных привычек. Ученые из Монреальского неврологического института Университета Макгилла (Канада) проанализировали более 3600 МРТ-снимков мозга и данных о здоровье, выявив, что некоторые возрастные изменения можно замедлить. Об этом написал KP.RU со ссылкой на journals.plos.org .

С возрастом кора мозга истончается, а сосуды работают хуже. Однако характеристики обмена веществ, такие как вес, артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, можно улучшить. Это напрямую влияет на кровоснабжение мозга, обеспечивая его кислородом и питательными веществами.

По словам Анны Брусянской, заведующей Отделением обследования и коррекции когнитивных функций и психоэмоционального здоровья Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, ежедневные привычки — физическая активность, правильное питание, качественный сон и управление стрессом — напрямую влияют на структуру и функции мозга.

Вот пять простых привычек, которые помогают сохранить остроту ума в любом возрасте:

1. Движение — лучший «активатор» для мозга. Умеренная физическая активность запускает выработку вещества BDNF, которое помогает расти новым связям и защищает мозг от старения. Достаточно 150 минут активности в неделю.

2. Тренируйте мозг, как мышцы. Мозг нуждается в постоянных новых задачах. Решайте кроссворды и судоку, учите иностранный язык или осваивайте новое хобби.

3. Ешьте то, что любит мозг. Здоровая еда защищает клетки мозга от воспаления и окислительного стресса. Включите в рацион рыбу, свежие ягоды и листовую зелень.

4. Укрощайте стресс. Хронический стресс — один из главных врагов мозга. Находите свои способы расслабления: прогулки, общение с близкими, дыхательные практики.

5. Спите качественно. Во время глубокого сна мозг выводит токсичные белки и восстанавливает связи между нейронами. Старайтесь спать семь-девять часов каждую ночь.