Хакеры заблокировали научную статью о связи вакцин от COVID-19 и рака

Американские ученые доказали связь между вакциной Pfizer и Moderna с развитием онкологических заболеваний. После публикации хакеры атаковали их статью с результатами исследования на сайте научного журнала Oncotarget, сообщила пресс-служба редакции.

«В декабре 2025 года и январе 2026 года наш сервер подвергся кибератакам, которые привели к сбоям в работе онлайн-публикаций и доступе к веб-сайту», — заявили журналисты.

Руководство Oncotarget обвинило в организации кибератаки лиц, связанных с сервисом рецензирования PubPeer. Редакция заявила об их причастности к взломам серверов, отключению сайтов других научных журналов и использованию незаконных методов для влияния на результаты поиска Google по запросам «журналы» и «ученые».

Объектом атаки стала статья американских ученых в соавторстве со специалистом Университета Брауна Вафика Эль-Дейри, опубликованная 3 января. Они сопоставили 69 исследований из 27 стран за период с 2020 по 2025 год. В 333 случаях у вакцинированных от COVID-19 препаратами Pfizer и Moderna развился или усугубился рак. Новообразования локализовались на теле возле мест инъекции.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) ужесточило требования к Pfizer и Moderna. Врачи диагностировали многочисленные побочные эффекты, в том числе аномальный рост груди.