В США в ближайшее время собираются отозвать с рынка мРНК-вакцины от ковида, даже если это вызовет хаос. В целом, если вспомнить, что глава американского Минздрава Роберт Ф. Кеннеди — младший является противником вакцинации и лидером самой финансируемой антипрививочной организации в штатах — Children’s Health Defense, то и удивляться нечему. Хотя этот персонаж, будем честны, умеет удивлять: он ел собак, собирал падаль, подбросил мертвого медведя в Центральный парк в Нью-Йорке, а в голове у политика жил червь. Теперь министра открыто называют угрозой здоровья каждого американца.

Что не так с мРНК-вакцинами от ковида О том, что администрация Дональда Трампа в ближайшие месяцы собирается отозвать с американского рынка вакцины от COVID-19, созданные на основе мРНК-технологии, в конце августа сообщило издание The Daily Beast. Авторы материала ссылались при этом на британского кардиолога Асима Малхотру — одного из ближайших соратников министра здравоохранения Роберта Кеннеди — младшего. Малхотра заявил журналистам, что решение изымать вакцины примут, даже если это, вероятно, вызовет хаос и повлечет за собой юридические последствия.

Фото: Martyn Wheatley / i-Images / www.globallookpress.com

Также кардиолог заметил, в окружении Кеннеди-младшего вообще удивлены тем, что эти вакцины продолжают назначать. Скептицизм в отношении этих препаратов, по его словам, был вызван статьей 2022 года группы врачей, университетских профессоров и исследователей, опубликованной в журнале Vaccine.

Интересно В статье, которую упомянул Малхотра, рассматривался вторичный анализ «серьезных неблагоприятных событий, зарегистрированных в клинических испытаниях мРНК-вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19 у взрослых». Авторы утверждали, что у тех, кто получил мРНК-вакцины, риск «избыточных серьезных неблагоприятных событий» оказался на 16% выше, чем в группе плацебо. В статье, которую упомянул Малхотра, рассматривался вторичный анализ «серьезных неблагоприятных событий, зарегистрированных в клинических испытаниях мРНК-вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19 у взрослых». Авторы утверждали, что у тех, кто получил мРНК-вакцины, риск «избыточных серьезных неблагоприятных событий» оказался на 16% выше, чем в группе плацебо.

Причем большая часть медицинского сообщества это исследование отвергла, заявив, что оно недооценивает преимущества вакцин против ковида и преувеличивает риски из-за методологических недостатков, предвзятого отбора данных и игнорирования более широких последствий. Учитывало ли все эти аргумента окружение Кеннеди-младшего? Очевидно, нет. В Белом доме при этом изданию заявили, что администрация Трампа полагается на науку, и назвали «безосновательными спекуляциями» любые сообщения о работе Минздравоохранения США, если они не были анонсированы официально.

Интересно Кеннеди-младший всегда был убежденным антиваксером и агитировал против прививок, утверждая, что они связаны с риском разных заболеваний, в том числе могут спровоцировать и расстройства аутистического спектра. Кеннеди-младший всегда был убежденным антиваксером и агитировал против прививок, утверждая, что они связаны с риском разных заболеваний, в том числе могут спровоцировать и расстройства аутистического спектра.

Примерно за месяц до этого медицинские ассоциации США подали в суд на Кеннеди-младшего, а также руководителей американских агентств здравоохранения в связи с ограничениями, которые те наложили на вакцинацию от COVID-19 (в мае политик объявлял, что вакцина от ковида впредь не будет рекомендована беременным женщинам и здоровым детям). Как уточнял CNN, иск поступил в окружной суд штата Массачусетс.

Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Причем на слушаниях в сенате Кеннеди-младший уверял, что вообще-то не выступает против вакцин, поэтому, мол, странно, что его в этом обвиняют. Также он пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки будут неизменными. Отдельно министр отметил, что привил собственных детей и никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации.

Министра обвинили в угрозе для «здоровья каждого американца» В начале сентября девять экс-директоров Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) открыто раскритиковали Кеннеди-младшего.

Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

По словам специалистов, то, что он сделал с CDC и системой общественного здравоохранения страны за последние несколько месяцев, не похоже ни на что, что они когда-либо видели в агентстве, и ни на что, с чем когда-либо сталкивалась Америка. Но кульминацией, продолжили авторы открытого письма, стало решение Кеннеди-младшего уволить доктора Сьюзан Монарес с поста директора CDC несколько дней назад. Такая политика, по их оценке, подрывает доверие к ключевым институтам. «Уход доктора Монарес и других высокопоставленных руководителей значительно осложнит для CDC выполнение той работы, которую они выполняли около 80 лет: круглосуточной работы по защите американцев от угроз их жизни и здоровью», — возмутились экс-директора CDC.

Интересно Главу CDC Сьюзан Монарес отстранили от должности спустя месяц после утверждения в сенате. Адвокаты политика тогда пояснили, что Монарес отказалась одобрять ненаучные, безрассудные директивы и увольнять преданных своему делу экспертов в области здравоохранения. Вместо этого она предпочла защиту общественности служению политическим интересам. За это она и стала мишенью, убеждены юристы. Главу CDC Сьюзан Монарес отстранили от должности спустя месяц после утверждения в сенате. Адвокаты политика тогда пояснили, что Монарес отказалась одобрять ненаучные, безрассудные директивы и увольнять преданных своему делу экспертов в области здравоохранения. Вместо этого она предпочла защиту общественности служению политическим интересам. За это она и стала мишенью, убеждены юристы.

Как Кеннеди-младший диагностировал детей на глаз Надо сказать, что скандальный политик давно не переносит доказательную медицину и ведет против нее последовательную кампанию.

Получив высокий пост в Минздраве, он сменил независимых экспертов в консультативном совете по вакцинам на известных противников прививок. Во время крупной вспышки кори в Техасе министр советовал заболевшим принимать витамины вместо вакцины MMR, эффективность которой давно научно доказана.

Интересно Основой политики Кеннеди-младшего стал отчет Make America Healthy Again, частично основанный, как оказалось, на несуществующих исследованиях. Основой политики Кеннеди-младшего стал отчет Make America Healthy Again, частично основанный, как оказалось, на несуществующих исследованиях.

В конце августа Кеннеди-младший в очередной раз поразил общественность в самое сердце, заявив, что, оказывается, обладает способностью по внешнему виду определять у незнакомых детей так называемые митохондриальные нарушения. Описывая свой диагностический метод, министр пояснил, что знает, «как должен выглядеть здоровый ребенок».

Я смотрю на детей, когда иду по аэропортам, когда иду по улице, и я вижу этих детей, которые страдают от митохондриальных нарушений, от воспаления. Это можно определить по их лицам, по их движениям и по отсутствию у них социальных навыков. Роберт Кеннеди-младший

Что именно он подразумевал под «митохондриальными нарушениями», неизвестно. Есть вероятность, что министр имел в виду митохондриальные заболевания. Правда, они, как известно, являются врожденными, а их развитие никак не связано ни с образом жизни, ни с вакцинами.

Фото: РИА «Новости»

Почему Кеннеди-младшего держат в Минздраве На фоне множества спорных заявлений министра, громких скандалов и противоречивых решений встает логичный вопрос: а Белый дом вообще устраивает такой порядок вещей? И ответ на него, как ни странно, положительный: устраивает на 100%. И вот почему. «Изначально в администрацию Трампа набирали людей по двум факторам. Во-первых, это фактор личной лояльности Дональду Трампу. А второй — способность сломать федеральный госаппарат. Потому что он рассматривается MAGA-движением и самим Трампом как враг», — напомнил в беседе с 360.ru политолог и американист Дмитрий Дробницкий.

Речь о борьбе с глубинным государством. Потому что deep state на самом деле представляет именно федеральный кадровый госаппарат, который не меняется при смене правительства и главы государства. А вовсе не какие-то тайные гостиные, где пьют тайный коньяк у тайных каминов, подчеркнул эксперт. И придя к власти, Трамп объявил ему войну.

Этот аппарат — не просто какая-то бездушная машина без убеждений и принципов. Они сформировались в виде достаточно твердого оплота либерал-глобализма. У них такая идеология со всеми причитающимися бантиками и застежками. Они реально обладают рычагами влияния на то, что происходит в стране и мире. Дмитрий Дробницкий

Продавить любые реформы через этот госаппарат очень сложно. Это касается не только военного ведомства, какой-нибудь разведки, а вообще всех сфер деятельности, в том числе здравоохранения, где есть огромный пласт чисто политических вопросов. Или тех вопросов, которые политизированы. Что на самом деле для наблюдателя стороннего, да и внутреннего не всегда различимо.

Фото: Keiko Hiromi/AFLO / www.globallookpress.com

Трамп приходил к власти ради того, чтобы все это сломать. Стать авторитарным правителем, автократом. И чтобы преуспеть, изначально ставил на посты людей, которые лояльны ему и ненавидят американский федеральный госаппарат и чиновничество, подчеркнул политолог.

Питер Хегсет ненавидит центральный аппарат Пентагона. Тулси Габбард, директор национальной разведки, ненавидит разведсообщество США. Каш Патель, директор ФБР, ненавидит ФБР. Роберт Кеннеди —- младший ненавидит все, что из себя представляет Министерство здравоохранения. Отсюда все идет. Дмитрий Дробницкий

Все взгляды Роберта Кеннеди — младшего были вполне хорошо известны еще в тот момент, когда он участвовал в президентской гонке. И немалая часть электората Трампа относится скептически и к вакцинации, и ко многим официальным медицинским фактам, доводам, теориям, концепциям и всему остальному, отмечает американист Малек Дудаков. И хотя повестка министра, безусловно, вызывает вопросы с точки зрения официальной науки, он при этом поднимает много неудобных вопросов, среди которых есть и вполне легитимные. Например, почему сейчас такой кризис в здравоохранении США, почему продолжительность жизни в Америке падает, почему такая проблема с рационом американцев и они страдают от ожирения.

Фото: Zeng Hui / www.globallookpress.com

«Потому что все признают то, что есть кризис в здравоохранении, но как с ним разбираться, как все это решать, не знает никто. И вышел на первый план Роберт Кеннеди, человек, у которого отчасти спорные взгляды, но который имеет политическую волю для того, чтобы ломать нынешний статус-кво в Вашингтоне, который, очевидно, не функционирует в контексте как минимум системы здравоохранения», — подчеркнул эксперт.

И не зря он запустил свою кампанию Make America Healthy Again, то есть "Сделаем Америку снова здоровой", в рамках которой будет пытаться, в частности, бороться не только с принудительной вакцинацией, но и с тем, чтобы меньше разных химических добавок использовалось в той еде, которая продается в американских супермаркетах. Электорату Трампа это все нравится. Малек Дудаков

Для Трампа Бобби — классный бунтарь: пока этого достаточно В борьбе с системой здравоохранения Кеннеди-младший наделал много самых разных заявлений. А в нынешней американской политической ситуации любое высказывание немедленно становится политическим и подверженным атакам с противоположной стороны, объясняет Дробницкий. Оттого его речи расцениваются как антинаучные, антиамериканские, приводящие к миллионам смертей, и все, что обычно говорят в этой ситуации.

Фото: Joyce Boghosian/White House / www.globallookpress.com

«Для Трампа Роберт — классный бунтарь. Ему этого достаточно. Другое дело, что по прошествии более чем полугода после вступления Трампа в должность он сам не такой прыткий революционер. Никакого разрушения до основания старого мира не получилось, поэтому пока он заявляет, что все, что делает Бобби, хорошо, но в любой момент это может повернуться на 180 градусов», — указал собеседник 360.ru. В качестве примера американист напомнил о скандале Трампа с Илоном Маском, которого президент сначала чуть ли не боготворил, а потом произошла ссора, публичная ругань в соцсетях и разрыв. И это, по мнению эксперта, тоже является вполне себе характерным признаком администрации с таким революционным характером.

Они пришли низвергать все основы, а тут кто-то напраслину на вождя наводит. Ату его! Такое может и с Кеннеди-младшим случиться. Знаете, пока революционеры побеждают, они все очень спаяны. Как только они либо расслабляются, либо отступают, между ними начинаются дрязги. Дмитрий Дробницкий

Сейчас реальных побед у Трампа нет. Так что вполне возможно, что часть соратников он и сольет, допустил политолог. И произойдет это не потому, что он такой плохой или они плохие, а просто это естественные дрязги внутри весьма разношерстного революционного движения, которое и собралось-то под единый флаг только потому, что они все хотели снести американский государственный аппарат.

Неприятные и дикие факты о Кеннеди-младшем От героина к экоактивизму Выходец из династии Кеннеди потерял своего отца в возрасте 14 лет. Тот занимал пост генпрокурора США в 1961–1964 годах и был влиятельным человеком в администрации своего брата — 35-го президента США Джона Кеннеди. В 1968-м во время предвыборного турне его застрелил палестинский террорист Серхан.

В молодости Роберт имел большие проблемы с наркотиками. За хранение героина в 80-х получил 1,5 тысячи часов общественных работ и был обязан пройти курс реабилитации. Работы эти были связаны с очищением реки Гудзон. Так, будущий министр здравоохранения увлекся экологическим активизмом. За протестные акции и незаконное проникновение на закрытую территорию его не раз привлекали к ответственности.

Фото: Globe Photos / www.globallookpress.com

Борется с вакцинами и не верит в СПИД Большую часть карьеры Кеннеди-младший посвятил борьбе с прививками, допускал громкие сравнения вакцинации с истреблением евреев в нацистских лагерях во время Второй мировой войны. В 2015 году вошел в совет директоров организации Children`s Health Defense, распространяющей информацию о вреде прививок для здоровья детей. Но прививки не единственное зло во вселенной этого политика. Также он убежден, что вредны для здоровья и беспроводные сети. В подкасте Джо Рогана он убежденно рассказывал, что они разжижают мозг и приводят к раку.

Увлекается конспирологией и уверен, что к гибели его отца и дяди причастно ЦРУ. Министр не верит в существование СПИДа и не считает его болезнью, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. Причиной шутинга в школах, по его мнению, являются антидепрессанты, которые прописывают детям.

Фото: РИА «Новости»

По версии Кеннеди-младшего, COVID-19 создали искусственно для уничтожения людей белой и черной расы. Также он ставит под сомнение причины теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В 2024 году участвовал в президентских выборах в США. За него могли голосовать избиратели в Висконсине и Мичигане, но в итоге снял свою кандидатуру и поддержал Трампа. Республиканец после избрания выдвинул его на пост главы Минздрава, чтобы тот «положил конец эпидемии хронических заболеваний» в США. Часть мозга политика съел червь

В разгар президентской гонки New York Times узнала, что, оказывается, мозг Кеннеди-младшего поразил опасный паразит. Об этом политик рассказывал во время своего бракоразводного процесса 12 лет назад. По словам Роберта, червь вызвал у него затуманенность рассудка и проблемы с памятью.

Фото: РИА «Новости»

Причем сначала несколько неврологов, к которым обращался Кеннеди-младший, приняли темное пятно на снимках мозга за опухоль. И уже при подготовке к операции другой врач заявил, что это пятно — на самом деле остатки паразита. По словам Кеннеди-младшего, медик объяснил, что странное потемнение «вызвано червем, который забрался мне в мозг, съел часть и умер». Опрошенные NYT специалисты предположили, что речь идет о личинке свиного цепня — паразитического червя, достигающего двух-трех метров в длину. Впрочем, лечиться политик не стал. Неприятные симптомы прошли сами, а останки цепня так и остались у него в голове.

Съел жареную козу в Патагонии Вполне возможно, что паразитов политик мог подцепить, когда во время путешествия в Патагонии решил съесть жареную козу.

Фото: РИА «Новости»

Его фото с кусками мяса, к слову, тоже вызвало большой скандал. Снимок опубликовал журнал Vanity Fair, но приготовленные останки животного журналисты назвали жареной собакой (и их версию подтвердил изучивший снимок ветеринар). После публикации Кеннеди-младший заявил, что позировал не с собакой, а с козой. Подбросил труп медведя в Центральный парк в Нью-Йорке Большой резонанс в 2024-м вызвала безумная история с тушей медведя в Центральном парке в Нью-Йорке. Мертвое животное там наделало шуму еще в 2014-м, но лишь спустя 10 лет Кеннеди-младший признался, что подкинул сбитое насмерть животное собственноручно.

Обо всем этом политик поведал на судебном заседании об исключении его кандидатуры из избирательных бюллетеней. Он объяснил, что всегда любил собирать падаль и у него есть целый холодильник с тушами животных, которые погибли в ДТП.

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Представительница президентской кампании Кеннеди-младшего Стефани Спир позже подтвердила, что все это не было шуткой и именно так Роберт, который увлекается дрессировкой воронов, кормит своих питомцев. Обезглавил кита пилой на глазах дочери В 1994 году — еще до того, как в голове у политика завелся свиной цепень, — он на глазах своей шестилетней дочери Кик отпилил киту голову цепной пилой. Произошло все на пляже в Массачусетсе. По неизвестной причине на побережье выбросился кит. Узнав об этом, Кеннеди-младший вооружился цепной пилой и поспешил на место происшествия. Там в присутствии своей дочери разделал тушу, забрал голову и водрузил ее на крышу машины, после чего повез семью домой в штат Нью-Йорк. Ехали они пять часов. Дочь делилась воспоминаниями об этом дне. По словам Кик, когда авто набирало скорость на шоссе, из кита в окна машины лилась жижа, «и это была самая вонючая вещь на планете».

Мы все сидели с полиэтиленовыми пакетами на головах, в которых были проделаны дырки для рта. Люди на шоссе показывали нам средний палец, но для нас это был самый обыкновенный день. Кик Кеннеди

Секс-дневник, «демоны похоти» и суицид жены В 2012 году супруга политика Мэри Кеннеди покончила с собой. Ее тело нашли в сарае. NYP писала, что женщина «обезумела от сложного развода и постоянного распутства мужа». Близкие Мэри утверждали, что супруг терроризировал ее, пытаясь отобрать их детей.

«Она целиком погрузилась в свои проблемы, а Роберт буквально добивал ее, стараясь отобрать детей. В это же время он стал всюду появляться с новой девушкой, актрисой Шерил Хайнс», — говорил один из друзей погибшей.

Фото: Kyle Mazza / www.globallookpress.com

Также СМИ узнали, что 52-летняя Кеннеди оказалась в долговой яме, задолжав банку крупную сумму по кредитке. Из-за этого она боялась, что потеряет все: и любимых детей, и финансовую независимость, и даже дом, превращенный в музей клана Кеннеди, которым она управляла. В этом доме женщина нашла дневник мужа за 2001 год. В копии из 398 страниц, с которой ознакомились журналисты, подробно рассказывалось о повседневной жизни Кеннеди-младшего, его речах, политической активности и жизни семьи. Помимо этого, там были записаны имена женщин с цифрами от 1 до 10 рядом с каждой записью. Цифры означали сексуальные действия, а десятка обозначала половой акт. В общей сложности в списке было 37 имен, обладательницы 16 из которых получили 10 баллов. В дни, когда Кеннеди не упоминал женское имя, он часто писал слово «победа», подразумевая триумф над своими «демонами похоти». Сам Кеннеди, когда его расспрашивали о дневнике, отрицал его существование, заявляя, что у него нет никаких записей за этот период.