Грудь 19-летней американки стала гигантской после прививки от коронавируса

Аномальный рост груди со второго до седьмого размера зафиксировали у 19-летней американки после двух инъекций вакцин от коронавируса компании Pfizer. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Национального центра информационных биотехнологий США .

Пациентка рассказала, что заметила увеличение груди через неделю после получения первой дозы препарата, которое сопровождалось покалыванием. Вторая доза только ухудшила ее состояние.

Девушка решилась на пластическую операцию, что вернуть грудь к нормальному размеру. Врачи удалили более 3,5 килограмма ткани из груди пациентки.

Проведенный анализ биоматериала показал, что пациентка столкнулась с редким заболеванием, известным как псевдоангиматозная гиперплазия, при которой фиброзная ткань груди начинает бесконтрольно расти. Во всем мире зарегистрировали только 20 подобных случаев.

Связи с вакциной от коронавируса специалисты не установили, но пообещали, что продолжат исследования, чтобы выяснить, мог ли рост груди стать нежелательной реакцией организма на вакцину.

Они напомнили, что люди, получившие прививки от Pfizer, сталкивались с увеличением лимфатических узлов под мышками, но эта реакция носила временный характер и не могла привести к росту груди.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что созданные на основе мРНК коронавируса вакцины компаний Pfizer и Moderna воспринимались человеческим организмом как инородная информация, которую нужно уничтожить. Так он прокомментировал данные исследования о том, что разработанные вакцины увеличивали риски воспаления сердечной мышцы, образования тромбов и провоцировали неврологические расстройства.