Гастроэнтеролог Мельникова предупредила о рисках употребления популярных новогодних блюд
Новогодние праздники часто сопровождаются обилием традиционных блюд на столе. Однако некоторые из них могут негативно сказаться на здоровье при чрезмерном употреблении. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.
По словам специалиста, в зоне риска — популярные салаты «селедка под шубой» и оливье. В «селедке под шубой» содержится много соли, что может нарушить водно-солевой баланс. Избыток натрия приводит к задержке жидкости в тканях, отекам и повышению давления.
Мельникова подчеркнула: «Регулярное употребление слишком соленой пищи может со временем способствовать утолщению сосудистых стенок, ухудшению почечной функции, формированию мочекаменной болезни и снижению плотности костей, что повышает риск остеопороза».
Термически обработанные свекла и морковь, входящие в состав салата, имеют повышенный гликемический индекс, поэтому людям с сахарным диабетом такие блюда лучше исключить из меню.
Майонез, которым заправляют салаты, содержит транс-жиры, которые организм не способен полноценно переработать. Они накапливаются в печени и поджелудочной железе, провоцируя воспалительные реакции.
Оливье содержит около 170 мг холестерина в порции, тогда как рекомендуемая суточная норма для здорового человека — 300 мг. Употребление нескольких порций салата и другой тяжелой пищи за праздничным вечером может негативно сказаться на сосудах и ускорить развитие атеросклероза.
Гастроэнтеролог также предостерегла от чрезмерного употребления свинины, которая отличается высоким содержанием животного жира и долго переваривается. Это может замедлять работу желудка, усиливать воспаление в органах пищеварения и способствовать накоплению холестериновых бляшек.