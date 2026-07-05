Донорство крови упростится в России с 2027 года

Срок хранения анкеты донора в России увеличится в несколько раз и появится возможность экспресс-тестирования перед первой сдачей крови. Новые правила вступят в силу в 2027 году, сообщил ТАСС .

Минздрав России издал приказ о новых правилах донации. Он вступит в силу 1 января 2027 года. Срок хранения анкеты донора и согласия на обработку персональных данных увеличится в несколько раз — до 30 лет на бумажном носителе и 50 лет на электронном. Ранее он составлял пять лет.

Появится возможность эти же документы, а также информированное добровольное согласие пациента оформлять в электронном виде. Перед первой сдачей крови также начнут проводить экспресс-тестирование биоматериалов на маркеры гемотрансмиссивных инфекций.

Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить выплаты донорам крови в регионах. Минздрав сообщил, что почти все донации проводятся на безвозмездной основе.