В Госдуме предложили увеличить выплаты за сдачу крови в регионах

Выплаты за сдачу крови в регионах нужно увеличивать, а также необходимо ввести знак «Почетный донор России» первой, второй и третьей степени. Об этом РИА «Новости» заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

«По сравнению с Москвой, льготы и выплаты за донорство во многих других регионах гораздо меньше, и это надо менять. Кроме того, „Почетный донор России“, сдавший кровь десятки раз, получает выплату всего 19 497 рублей в год. Конечно же, это очень мало, и сумму надо увеличивать в разы», — заявил Миронов.

Знак «Почетный донор России» третей степени Миронов предложил выручать тем, кто сдал кровь 40 раз, второй степени — 80 раз, и первой — 120 раз. Также политик упомянул широкий пакет льгот для почетных доноров.

Миронов подчеркнул, что в годы СВО донорство приобретает особую важность.

Московский областной центр крови стал призером всероссийской донорской премии за вклад в развитие донорства крови и костного мозга «СоУчастие». В 2026 году на премию поступили заявки из 67 российских регионов, а также из Белоруссии и Казахстана.