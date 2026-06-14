В Минздраве сообщили, что почти 99% доноров в России сдают кровь безвозмездно

Около 99% доноров крови в России сдают ее на безвозмездной основе. Об этом РИА «Новости» сообщила главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава, первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Татьяна Гапонова.

«Почти 99% доноров в нашей стране сдают кровь безвозмездно», — отметила она.

Гапонова отметила, что безвозмездное донорство является важным фактором безопасности трансфузионной помощи. Такой подход, подчеркнула она, подтверждает свою эффективность как в России, так и во многих других странах мира.

Специалист добавила, что высокий уровень безвозмездного донорства свидетельствует о социальной ответственности и готовности граждан помогать друг другу.

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов считает, что выплаты за сдачу крови в регионах нужно увеличивать. Он также заявил о необходимости ввести знак «Почетный донор России» первой, второй и третьей степени.