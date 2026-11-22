В России завели дело о подпольном производстве алкоголя для рейсов бизнес-класса
В России возбудили уголовное дело о нелегальном производстве алкогольных напитков после обнаружения неподалеку от аэропорта Шереметьево цеха, в котором подпольно изготавливали «Лимончелло». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Напиток предлагали пассажирам во время перелетов бизнес-классом.
Во время оперативных мероприятий на месте изъяли 1201 бутылку немаркированной алкогольной продукции с этикеткой «Лимончелло».
Уголовное дело о производстве, хранении или сбыте продукции без маркировки возбудили против неустановленных лиц из числа работников предприятия.
Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде полицейские изъяли 593 литра нелегального алкоголя.