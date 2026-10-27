Диетолог Тефикова назвала печень минтая дешевой заменой печени трески

Печень минтая превосходит печень трески по содержанию витамина A и стоит при этом в несколько раз дешевле. Об этом рассказала доцент, заместитель руководителя Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» РЭУ имени Плеханова Светлана Тефикова, пишет Ura.ru .

По словам эксперта, по ключевым полезным компонентам эти продукты очень близки, поскольку минтай и треска принадлежат к одному семейству. «Главное отличие заключается в степени жирности и калорийности, а также в вариативности состава печени минтая из-за различий в источниках сырья. Печень трески значительно жирнее. Это наиболее очевидное различие», — сказала Тефикова.

В печени трески содержится 60–65 г жира на 100 г продукта и 600–650 ккал, в традиционных консервах — примерно 65,7 г жира и 613 ккал. Печень минтая жирнее меньше: около 40–50 г жира на 100 г и примерно 400–450 ккал. При этом содержание жира в охотоморском минтае может колебаться от 42% до 61% в зависимости от сезона и пола рыбы.

Оба продукта богаты витаминами A и D. В 100 г печени трески содержится до 700% суточной нормы витамина A и более 1000% витамина D. В печени минтая содержание витамина A достигает 4400 мкг (около 489% суточной нормы), витамина D — около 1000% суточной потребности. По содержанию белка печень минтая выигрывает: примерно 6–15 г на 100 г против 4,2 г у печени трески. Содержание омега-3 почти одинаково — около 16 и 17 г на 100 г соответственно.