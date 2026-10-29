Диетолог Соломатина рассказала о пользе топинамбура

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о пользе топинамбура, способах его приготовления и мерах предосторожности при употреблении. По ее словам, главная ценность продукта — высокое содержание пищевых волокон и инулина.

Диетолог Соломатина назвала топинамбур универсальным продуктом, который помогает контролировать уровень сахара и укрепляет иммунитет. По ее словам, инулин в составе корнеплода замедляет всасывание глюкозы, выводит излишки холестерина и служит питанием для полезных бифидо- и лактобактерий.

Сырой корнеплод лучше всего натирать в салаты для сохранения витаминов, а запекание и тушение диетолог считает самыми предпочтительными методами приготовления. Жарка допустима, но менее полезна из-за добавления масла. Топинамбуром можно заменить картофель в традиционных блюдах, например в оливье, что снижает гликемический индекс блюда.

Из-за высокого содержания клетчатки резкий ввод продукта в рацион может вызвать вздутие живота. Чтобы избежать дискомфорта, топинамбур советуют вводить постепенно, небольшими порциями. С осторожностью его стоит употреблять при обострении заболеваний ЖКТ и желчнокаменной болезни. При выборе клубни должны быть гладкими, твердыми и без пятен гнили.