Гигантского паразита нашли в печени у екатеринбурженки

Хирурги Свердловской областной клинической больницы № 1 провели операцию жительнице Екатеринбурга, у которой паразитарные кисты поразили легкое и печень. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Вмешательство выполнили комбинированным способом. Паразита удалили из печени через разрез, а из легкого — через проколы. Это позволило сохранить органы 27-летней пациенте и минимизировать травму.

Девушка обратилась к врачам после ощущения постоянного дискомфорта при нагрузках. На КТ и УЗИ выявили две огромные кисты — крупное образование в нижней доле легкого и 11-сантиметровое — в печени. Теперь пациентке предстоит прием противопаразитарных препаратов для профилактики рецидива.

