Дефицит калорий не поможет. Назван топ-3 ошибок при похудении

Нутрициолог Оганесян: недосып и резкое снижение калорийности мешают похудеть

Слишком резкое снижение калорийности и хронический недосып могут запустить в организме человека процессы, тормозящие похудение. Об этом клинический нутрициолог, биохимик Виолетта Оганесян сообщила NEWS.ru.

«Даже те, кто создает дефицит калорий „по науке“, часто попадают в ловушки. Как специалист по питанию я вижу три скрытых механизма, которые саботируют похудение и о которых редко говорят», — сказала она.

Недостаток сна, по словам нутрициолога, нивелирует эффект диеты. При шести-семи часах сна и дефиците калорий организм избавится от мышечной массы, а не жировой.

Такие проблемные зоны, как живот и бока, имеют меньше адреналиновых рецепторов, из-за чего потеряют в объемах медленнее других зон. Оганесян сообщила, что из-за этого люди ошибочно урезают рацион еще сильнее и подталкивают себя к срыву.

На фоне диеты мозг переведет организм в режим сохранения энергии. Нутрициолог объяснила, что при угрозе голода он прикажет мышцам лениться.

Ранее ученые из Японии доказали, что хлеб полнит даже при дефиците калорий. Похудеть быстрее поможет ранний ужин.

