Подсчет калорий не спасет. Ученые назвали продукты-жиронакопители

Углеводы из пшеничной и рисовой муки пагубно влияют на метаболизм. Из-за них жир отложится даже при дефиците калорий, выяснили ученые из Осакского столичного университета в Японии. Об этом сообщил Daily Mail .

Они проверили на мышах теорию о том, что углеводы влияют на метаболизм. Подопытных разделили на несколько групп и кормили хлебом, пшеничной и рисовой мукой, жирной пищей либо обычным гранулированным кормом из сои и рыбного порошка. Калорийность поддерживали одинаковой для всех.

За 10 недель эксперимента мыши, которые питались рафинированными углеводами, такими как хлеб, пшеничная и рисовая мука, отказались от обычной пищи и набрали вес. Уровень жирных кислот в их крови повысился настолько, что мог привести к дистрофии печени и диабету.

У грызунов на высоколипидной диете таких нарушений не наблюдалось. От жирной пищи ни вес, ни поведение не изменились.

«Эти результаты позволяют предположить, что увеличение веса может быть связано с сильной склонностью к употреблению углеводов и соответствующими метаболическими изменениями», — заявил доцент Сигенобу Мацумура.

Хорошая новость заключается в том, что это обратимый процесс. При возвращении мышей к обычному корму показатели здоровья нормализовались.

Ранее исследователи из Абердинского университета и Китайской академии наук узнали, почему некоторые люди могут много есть, но не толстеть. Причина в специфической работе щитовидной железы.