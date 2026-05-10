Ученые выяснили, что влияет на вес сильнее диет

Время последнего приема пищи сильнее влияет на вес и обмен веществ, чем строгие диеты. Об этом сообщила газета The Guardian .

Исследователи изучили данные 41 испытания, в которых участвовали около 2200 человек от 19 до 69 лет. Результаты показали, что завершение приема пищи до 17:00 или 19:00 приводит к снижению индекса массы тела, уменьшению доли жира в организме и нормализации артериального давления.

Авторы работы также отметили, что ранние приемы пищи улучшили показатели глюкозы и инсулина в крови. Даже при одинаковом количестве калорий более высокие результаты показали люди, которые старались не есть вечером.

Дело в том, что организм эффективнее перерабатывает сахар в первой половине дня. Пик выработки инсулина приходился на период с 12:00 до 18:00, а во время сна его уровень снижается.

«Строгие диеты и подсчет калорий часто ведут к расстройствам пищевого поведения», — отметил профессор Дэви Шридхар.

Он добавил, что человеку гораздо полезнее учитывать особенности метаболизма, например съедать десерт до пяти часов вечера.

Ранее врачи предупредили об опасности популярной методики интервального голодания. По их мнению, такой способ питания подходит не всем и в ряде случаев способен ухудшить психологическое состояние человека.