Врач Репетюк заявил, что похудения можно добиться только при комплексном подходе

Ученые из Хьюстонского университета под руководством Марка Гамильтона разработали упражнение для похудения, которое нужно выполнять всего 15 минут в день. В беседе с сайтом KP.RU мнение высказал травматолог-ортопед и реабилитолог Алексей Репетюк.

По его словам, похудения можно добиться только при комплексном подходе, который включает в себя как тренировки, так и правильное питание.

Эксперт отметил, что снижение веса происходит, когда расход энергии превышает ее потребление. Для достижения этой цели необходимо создать дефицит калорий, следить за режимом питания и вести активный образ жизни.

Среди рекомендаций Репетюка — дозированная физическая нагрузка, которая может включать в себя прокачку камбаловидной мышцы, а также прогулки по лестнице вместо лифта, пешие прогулки и другие виды активности.