Явка на выборах в Московской области к утру 8 сентября составила 18,89%

Последний и главный день голосования проходит 8 сентября. В Московской области с 08:00 свои двери для избирателей открыли 1608 участков в 28 округах. Они будут работать до 20:00. Их проверили на соблюдение требований безопасности и взяли под охрану.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала об обстановке на выборах. По ее словам, все идет в штатном режиме.
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