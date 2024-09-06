Более 1,6 тысячи избирательных участков открыли в Подмосковье в 8 утра

Первый день голосования на муниципальных выборах стартовал в 28 округах Подмосковья. В 08:00 в регионе приступили к работе все избирательные участки.

В Мособлизбиркоме сообщили, что в регионе открылись 1608 избирательных участков. Члены участковых комиссий приступили к работе. В пятницу, субботу и воскресенье жители могут отдавать свои голоса за самых достойных. В 25 городских округах выбирают депутатов для муниципальных советов, еще в трех проходят довыборы.

Накануне УИКи получили бюллетени для голосования. Участки проверили на соблюдение требований безопасности и готовность к работе. Все помещения взяли под охрану.

В течение всех трех дней легитимность избирательного процесса будут контролировать депутаты Мособлдумы, члены политических партий и общественные наблюдатели.

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