Памфилова рассказала об обстановке на выборах

«Все идет в штатном режиме, слава богу», — сказала Памфилова.

Накануне в 49 регионах открылись избирательные участки. В субботу к выборам присоединились еще 13 субъектов. В Мурманской и Челябинской областях проходят выборы губернатора, еще в 11 регионах — выборы в органы местного самоуправления, напомнила глава ЦИК.

Утром 7 сентября избирательные участки открылись во всех округах Московской области. Они начали работать в 08:00. Всего в 28 округах открыли 1608 участков. В первый день голосования явка на выборах составила 11,19%. Отдать голос можно до вечера воскресенья.