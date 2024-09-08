Явка на выборах депутатов в Подмосковье составила 18,08%

Явка избирателей на выборах депутатов в городских округах Московской области по состоянию на 20:00 7 сентября составила 18,08%. Об этом сообщали в пресс-службе Мособлизбиркома.

«На избирательных участках — 12,62%, дистанционное электронное голосование — 79,31%», — передала избирательная комиссия региона.

В последний день голосования, 8 сентября, с 08:00 в Московской области открыты 1 608 избирательных участков в 28 округах.

Голосование идет в штатном режиме, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Выборы проходят в нескольких регионах страны. Накануне депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов посетил 25 участковых избирательных комиссий. Он оценил высокую степень навигации. Нарушений и замечаний не было.