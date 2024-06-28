В США назвали неприемлемыми условия Путина по урегулированию на Украине

Трамп назвал условия Путина по решению конфликта на Украине неприемлемыми

CNP/AdMedia
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Условия по решению конфликта на Украине, озвученные недавно президентом Владимиром Путиным, являются неприемлемыми. Такое заявление сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп на теледебатах с его преемником Джо Байденом. Его процитировало РИА «Новости».

«Нет, они не являются приемлемыми», — высказался он.

Также Трамп заявил, что украинского конфликта якобы никогда бы не случилось, если Соединенными Штатами управлял лидер, которого бы уважали российские власти.

На дебатах Байден оконфузился. Во время выступления президент США сбился и завис на некоторое время. А наблюдавшие за теледебатами в онлайн-режиме заметили, что его глаза ничего не выражали, глава Белого дома почти не моргал.

По словам журналистов CNN, сторонники Байдена пришли в отчаяние. Они признали, что выступление президента США на дебатах оказалась провальным.

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