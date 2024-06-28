«Если бы Путин уважал». Трамп объяснил, при каких обстоятельствах не было бы СВО

Трамп: СВО бы не началась, если бы США управлял лидер, которого бы уважал Путин

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что специальная военная операция не началась бы на Украине, если бы Америкой управлял лидер, которого уважает российский президент Владимир Путин. Об этом политик сказал на дебатах с нынешним главой государства Джо Байденом, трансляцию их диалога вел ABC .

«Что касается России и Украины. Если бы у нас был настоящий президент, если бы Путин уважал этого президента, он бы [не начал спецоперацию]», — заявил Трамп.

Байден, в свою очередь, уже успел оконфузиться на дебатах. Во время речи он сбился и завис на несколько секунд. Кроме того, наблюдавшие за трансляцией пользователи обратили внимание на глаза лидера Штатов. Они ничего не выражали, глава государства даже не моргал.