Зарубин раскрыл планы Путина на конец февраля

Президент России Владимир Путина запланировал на последнюю неделю зимы несколько масштабных мероприятий. О планах главы государства на конец месяца рассказал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

На неделе российский лидер намерен провести традиционную коллегию ФСБ, на которой поставит бюро задачи. Также в графике Путина — заседание Высшего государственного совета России и Белоруссии. По словам Зарубина, президент России со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ранее обсудили подготовку к нему в телефонном разговоре.

На неделе также запланирован Форум будущих технологий, а также оперативное совещание с членами Совета безопасности и другие международные контакты.

В своей поздравительной речи в честь Дня защитника Отечества Путин отметил, что праздник стал отражением народной любви и гордости по отношению к российской армии.