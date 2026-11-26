Россия достигнет поставленных целей СВО, несмотря на любое противодействие. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге .

«Цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты: на суше, в воде, в воздушном пространстве, где бы эти мракобесы ни пытались себя проявить», — отметила дипломат.

Также на брифинге Захарова заявила, что гражданские работники иностранных предприятий, которые напрямую участвуют в нанесении ударов по территории России, являются законной военной целью для вооруженных сил. Кроме того, этих людей нужно привлекать к уголовной ответственности.