Песков: Москва видит Абу-Даби как площадку для следующих переговоров

Москва рассматривает Абу-Даби в качестве площадки для следующего раунда трехсторонних переговоров. Однако возможны и другие варианты, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы пока исходим из Абу-Даби, но могут быть самые разные варианты», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал о скором старте нового раунда трехсторонних переговоров. Пока определенных дат нет.

Пресс-секретарь главы государства подчеркивал, что Россия хочет достичь целей СВО и «немедленно остановиться». Он также добавил, что в Киеве должны принять ответственное решение для мирного достижения целей.

Предыдущие переговоры представителей России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10-11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, стороны смогли приблизиться к миру.