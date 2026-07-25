Захарова высмеяла предложение министра обороны Италии взять на работу Федорова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронически отозвалась о предложении министра обороны Италии Гвидо Крозетто сделать своим советником бывшего украинского коллегу Михаила Федорова. Комментарий она опубликовала в телеграм-канале .

«Никого приличного в самой Италии не нашлось, чтобы советовать? Жаль, Усама Бен Ладен не дожил — прекрасный был бы советник в правительстве Италии», — написала Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова. Увольнение вызвало протесты по стране.

Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначили Евгения Хмару. Затем последовало еще несколько отставок и назначений в силовом блоке.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник связал кадровые перестановки с борьбой групп влияния за контроль над сотней миллиардов долларов западной военной помощи.