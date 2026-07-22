22 июля 2026 20:31 Новые лица в командовании: как кадровые изменения могут повлиять на стратегию ВСУ Журналист Борзенко: на Украине происходит мягкое обезглавливание армии Фото: UA Land Forces / Telegram Эксклюзив

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Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ — он сменил на посту Александра Сырского. Новым начальником Генштаба Вооруженных сил стал Игорь Скибюк. Все это произошло на фоне кадровых перестановок в правительстве и увольнения главы Минобороны Михаила Федорова. Подробности — в материале 360.ru.

Зеленский официально снял с должности главкома ВСУ Сырского и назначил на этот пост Драпатого, сообщил ТАСС со ссылкой на указы, опубликованные на сайте главы государства. Он также уволил начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова и назначил на его место Игоря Скибюка, следует из текста документов. При этом по закону Зеленский может назначить нового главкома только по представлению действующего министра обороны.

Что известно о Михаиле Драпатом Драпатый неоднократно попадал в скандалы и привлекал внимание СМИ своими действиями — считается, что он поднялся до нынешнего военного положения за счет выхода украинских подразделений, которые он тогда возглавлял, с огромными потерями из Изваринского котла в 2014 году. Его обвиняли в том, что он допустил удар по учебному полигону для подготовки войск в Днепропетровской области в марте 2025-го. Это произошло во время построения — по данным Минобороны России, были ликвидированы до 150 украинских военнослужащих, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Драпатый отвечал за систему подготовки личного состава, поэтому военкоры и эксперты считали, что именно он несет ответственность за организацию безопасности учебных центров, сообщил RT. Он также подвергался критике на Украине после своего назначения командующим сухопутными войсками за скандал вокруг 155-й отдельной бригады, когда свыше 1,7 тысячи солдат самовольно покинули часть. Кроме того, бригада не имела нужного числа подготовленных командиров, создавалась наспех, без должного обеспечения техникой. Драпатый отверг обвинения.

Фото: UA Land Forces / Telegram

На Украине отмечали, что новый главком ВСУ нередко игнорировал рекомендации штаба сухопутных войск и «действовал через голову», из-за чего у него были конфликты с военной верхушкой. Однажды Драпатый уволил не менее пяти комбригов и нескольких начальников штаба за потерю позиций — «просто, как говорится, на психе». Военкоры и пресса утверждали, что перестановки осуществлялись без полноценного расследования, а командиры на местах не принимали нужные решения из-за страха увольнения. Драпатый попадал в скандалы и за международную деятельность. В 2021 году военного критиковали за то, что он встал на колено перед послом Великобритании. Считается, что Драпатый выгоден и удобен прежде всего европейцам и НАТО.

Фото: Соцсети

Кто такой Игорь Скибюк Не менее громкая личность — новый глава Генштаба ВСУ Игорь Скибюк. Он начала карьеру в 1998 году на Западной Украине во Львове, был командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В феврале 2024 года Зеленский поставил его во главе десантно-штурмовых войск, но летом того же года уволил без объяснения причин, напомнил RT. Отставка Скибюка произошла на фоне масштабных перестановок в командовании ВСУ — генерал-майора сделали замначальника Генштаба. На этом посту он курировал тренировки солдат. После российского удара по черниговскому полигону, где ликвидировали до 300 военных, Скибюк отвечал за перенос учений ВСУ под землю.

Фото: РИА «Новости»

«Людоед» без подвигов Драпатый ничем выдающимся не отличился, рассказал 360.ru заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. «Много было у него кличек, и Людоед, и чего только не было, потому что он не берег солдат в операциях. Сейчас на Украине военное безвластие, юридически Рады нет, они отдыхают, утвердить его пока не могут. Значит, это будет волевое решение самого Зеленского, временное. И главная его позиция всегда была — это держаться, не отступать, любыми средствами не отдавать территорию. А это значит уничтожение многих подразделений ВСУ», — отметил он.

Фото: UA Land Forces / Telegram

Главный принцип Драпатого — стоять и не отступать.

По крайней мере так было раньше. Не знаю, может быть он сейчас что-то придумает другое. Но это межвластие, а армия не терпит межвластия. Сейчас возникает мягкое, непонятно к чему приведущее, обезглавливание армии.

По словам Борзенко, новый главком — средней руки ординарный человек. «[ВСУ] приходится затыкать дырки там, где мы уже перебили, затыкать этими жалкими новобранцами, которых они ловят на улицах. <… > Полуразваленная армия, которая держится из последних сил», — заключил эксперт.

Фото: Википедия