Посол МИД: отставка Сырского связана с борьбой за раздел военного бюджета

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского — следствие борьбы групп влияния за контроль над сотней миллиардов долларов западной военной помощи, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, его процитировали «Известия».

«Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за [экс-министром обороны Михаилом] Федоровым, которые стоят за Зеленским», — отметил Мирошник. По его словам, главная задача этих игроков — разделить военный бюджет.

Федорова поддерживают украинские бизнесмены Томаш Фиала и Виктор Пинчук, связанные с представителями Демпартии США. Они размещают заказы у аффилированных IT-компаний и производителей БПЛА. За группой Сырского стоят европейские военные компании, пояснил дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля уволил Сырского с должности главкома и назначил на его место Михаила Драпатого. Кадровым перестановкам предшествовали протесты.