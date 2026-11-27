Власти Латвии не хотят нормализации отношений с Россией и идут по пути все большей эскалации вплоть до провоцирования открытого конфликта, заявила представитель МИД Мария Захарова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Латвия готова принести в жертву собственную экономику, перспективы развития, благосостояние и безопасность своих граждан, лишь бы оставаться антироссийским плацдармом и форпостом для провоцирования большой войны в Европе», — подчеркнула дипломат, комментируя намерение Риги принять «декларацию о дерусификации».

Она добавила, что Россия оставляет за собой право на принятие ответных решительных политико-дипломатических мер с целью обеспечения национальных интересов и прав граждан.

Ранее уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская рассказала, что власти прибалтийских государств депортируют русских зачастую ночью и без средств к существованию.