На постройку двух железнодорожных паромов, которые предотвратят попытки транспортной блокады Калининградской области, выделят около 50 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что у Калининградской области особая география, поэтому противоправные шаги ряда стран, сбои в логистических цепочках и попытки транспортной блокады осложняют деятельность расположенных там предприятий.

«Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением необходимыми товарами и сырьем, уже строятся два новых железнодорожных парома», — сказал Мишустин.

Он отметил, что паромы задействуют на морской переправе Балтийск — Усть-Луга, соединяющей Калининградскую и Ленинградскую области.

Паромы включены в список инфраструктурных проектов, финансируемых Фондом национального благосостояния, благодаря чему на их постройку с учетом бюджетных средств удастся выделить около 50 миллиардов рублей.