Захарова обозначила задачи нового посла России в США

Новому послу России в США будет необходимо заниматься восстановлением работы российского посольства в Соединенных Штатах. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Помимо всего прочего необходимо восстанавливать и работу посольства в том смысле, что она была заблокирована практически много лет предыдущей администрацией. Огромное количество задач стоит особенно вот на этом направлении», — сказала она.

Накануне Александр Дарчиев прибыл в США. Правительственный борт России совершил посадку в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке около 16:10 по местному времени. После этого борт отправился в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева на должность посла в первых числах марта. Также его назначили постоянным наблюдателем от России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Предыдущий посол Анатолий Антонов сложил полномочия в октября 2024 года. Он занял пост советника главы банка ВТБ по международным контактам.