Экс-посла в США Антонова назначили советником главы ВТБ

Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов получил назначение советником президента — председателя правления ВТБ. Об этом сообщило РИА «Новости».
Дипломат в октябре завершил командировку в качестве чрезвычайного и полномочного посла в США. На новом посту Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами.
Также он будет заниматься координацией участия финансовой организации в работе экспертных советов с государствами БРИКС. В пресс-службе ВТБ отметили, что его дипломатический опыт поможет наладить взаимодействие банка с партнерами из государств Глобального Юга, заинтересованных в российских проектах.
Президент Владимир Путин освободил Антонова от обязанностей посла в США в октябре. В период с 2011 по 2016 год дипломат занимал пост заместителя министра обороны России. Послом в США Антонов стал в 2017-м.
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