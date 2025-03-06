Путин назначил Александра Дарчиева послом в США

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом в США. Документ опубликовали на сайте правовой информации .

Кроме того, Дарчиев по совместительству станет постоянным наблюдателем от России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Агреман на его назначение американская сторона передала 27 февраля. До этого момента дипломат занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД, отвечающего за Великобританию, Ирландию, Канаду и США.

Дарчиев уже работал в Вашингтоне с 2005 по 2010 годы, занимая должность советника-посланника. С 2014 по 2021 годы он был послом в Канаде.

Предыдущий посол — Анатолий Антонов — покинул пост 10 октября. После этого он стал советником главы ВТБ и на новой должности отвечает за международные контакты банка с дружественными странами.