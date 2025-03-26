Новый российский посол Дарчиев прибыл в США

Правительственный борт РФ совершил посадку в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла России Александра Дарчиева в США. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет приземлился около 16:10 по американскому времени. Потом борт отправится в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне. По данным Flightardar, воздушное судно прилетело из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что Дарчиев вылетит на этой неделе в Соединенные Штаты. Президент Владимир Путин подписал указ о его назначении на должность посла в первых числах марта. Также Дарчиева назначили постоянным наблюдателем от России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Предыдущий посол Анатолий Антонов сложил полномочия в октября 2024 года. Он занял пост советника главы банка ВТБ по международным контактам.