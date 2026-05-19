Захарова назвала суицидальной паранойей призыв Литвы напасть на Калининград

Официальный представитель МИД России Мария Захарова двумя словами в беседе с РИА «Новости» прокомментировала предложение министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса. Он призвал НАТО напасть на Калининград.

«Суицидальная паранойя», — заявила Захарова.

Будрис ранее посоветовал показать России, что якобы можно «преодолеть их маленькую крепость, которую они создали в Калининграде». Литовский министр выразил уверенность, что у альянса есть возможность и средства для уничтожения российских баз в эксклаве.

В Калининграде призыв Будриса назвали истерикой, а его действия — бездумными на фоне глубокого экономического кризиса в Литве.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев жестко высказался о «недоумках» из «трибалтийских вымиратов». Он отметил, что они в очередной раз «отметились в заливистом русофобском лае».