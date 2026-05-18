В Калининграде назвали истерикой призыв Литвы к НАТО напасть на регион

Заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, предложившего НАТО напасть на Калининградскую область, оказалось демонстрацией истерики и абсолютно бездумного действия представителя государства, находящегося в экономическом кризисе. Об этом ТАСС сказал зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку заксобрания региона Евгений Мишин.

«Это очередной выпад, калининградцы к ним привыкли. Это государство, которое испытывает серьезный, глубокий экономический кризис ввиду свой автономности, которую они сами себе придумали, отсоединившись от наших энергосистем и всего остального», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что Литва фактически находится в истерике. Ее власти готовы бросить 70-80% средств своего внутреннего бюджета на расширение военного альянса, что является абсолютно бездумными действиями с их стороны.

Ранее Будрис призвал Североатлантический альянс показать России, что у него есть возможность проникнуть в построенную русскими крепость в Калининградской области. Он также призвал уничтожить российские военные базы с ракетами и ПВО.