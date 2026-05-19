Русофобские высказывания представителей балтийских стран связаны с их желанием повысить собственный авторитет. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

«Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», — написал он.

Медведев обратил внимание на слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, который призвал не начинать переговоры с Россией, пока Украина не добьется успехов на фронте. Также он напомнил о предложении главы МИД Литвы Кястутиса Будриса прорваться в Калининград.

«Недоумки из так называемых балтийских стран в очередной раз отметились в заливистом русофобском лае. <…> Им стоило бы предложить иное: применить против страны 404-ю статью 5-го Вашингтонского договора в связи с нападением на их „трибалтийские вымираты“», — заключил российский политик.

Ранее Медведев уличил Германию в планах взять реванш за поражение во Второй мировой.