Глава литовского МИД Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung , рассуждая о том, что Евросоюзу придется принять новую стратегическую реальность и выступить как геополитическому игроку.

«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он.

Будрис добавил, что альянс сможет уничтожить российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы в Калининградской области. По его словам, ключевым условием успешного сдерживания России будет европейское единство. Министр также выразил надежду на саммит НАТО, который должен пройти в Анкаре эти летом.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщал о росте активности объединенных экспедиционных сил во главе с Великобританией у границ Калининградской области. Европейцы продолжили отрабатывать сценарии морской блокады и захвата российского региона.